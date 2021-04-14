Более 30 мобильных бригад медиков приступили к вакцинации военнослужащих от COVID-19 в ЮВО

В воинских частях и на полигонах Южного военного округа военнослужащие делают прививки от коронавируса. К вакцинации приступили более 30 мобильных прививочных бригад, сообщает пресс-служба ЮВО.

Командующий войсками округа Александр Дворников поручил увеличить темпы вакцинации во всех военных гарнизонах ЮВО. Всего на территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых - мобильные. По словам Дворникова, это позволяет каждый день прививать до 2 000 человек.

Также медицинские специалисты прививают новобранцев. Для этого зарезервировано более 20 000 доз российской антиковидной вакцины от коронавируса.

Вакцина вводится внутримышечно, в плечо. Препарат двухкомпонентный, вначале человек получает один компонент, а через три недели - второй. Вакцина ставится исключительно на добровольной основе, с письменного согласия людей. Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр, их информируют о воздействии препарата на человеческий организм.