Корабли Каспийской флотилии продолжили межфлотский переход в Черное море

© Минобороны РФ

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море.