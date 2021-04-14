Корабли Каспийской флотилии продолжили межфлотский переход в Черное море
Отряд кораблей Каспийской флотилии возобновил движение в рамках межфлотского перехода после временной остановки.
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Отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) продолжил межфлотский переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов и прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.