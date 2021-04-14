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Корабли Каспийской флотилии продолжили межфлотский переход в Черное море

Анна Берестовая
00:57 14.04.2021
Отряд кораблей Каспийской флотилии возобновил движение в рамках межфлотского перехода после временной остановки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) продолжил межфлотский переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов и прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.

© Минобороны РФ

Перед выходом из пункта базирования КФл – города Махачкала экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море. При подготовке к переходу командиры катеров, вахтенные офицеры и расчеты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон.

© Минобороны РФ

Готовность к совершению межфлотского перехода - организацию службы, подготовку командиров и экипажей к переходу, подготовленность вахтенных офицеров и специалистов штурманской боевой части, а также готовность технических средств и систем жизнеобеспечения – проверила специальная комиссия флотилии.

© Минобороны РФ

Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФл во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях. По приказу командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

© Минобороны РФ

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море.

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