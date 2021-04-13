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Россияне смогут возвращать часть расходов за занятия спортом

Валентина Пескова
09:52 13.04.2021
Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей.
Россияне смогут возвращать часть расходов за занятия спортом
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Жители России смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги в 2023 году по итогам 2022 года. Они будут производиться согласно закону президента РФ, подписанному в начале текущего апреля, о социальном налоговом вычете за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно документу, россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей. При этом размер вычета может максимально составить 15,6 тысячи рублей, сообщили в Национальном фитнес-сообществе, сотрудничающем с Минспорта РФ.

«Первые компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги россияне смогут получить в 2023 году по итогам 2022 года», - цитирует ТАСС директора Департамента Минспорта РФ Сергея Смирницкого.

Порядок предоставления налоговых вычетов правительство РФ должно определить к осени 2021 года. В документах планируется отразить перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания. Вместе с тем представители фитнес-индустрии также должны подавать соответствующие документы и заявки в территориальные органы власти в сфере спорта, которые будут формировать заявки от регионов.

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