В России значительно ускорилось потепление климата

В соответствии с данными 2020 года, за десять лет прирост температуры в России составил 0,51 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градуса. Об этом сообщил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

Эксперт подчеркнул, что, однако, нельзя быть абсолютно уверенным в том, что эта тенденция сохранится.

«Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать», - передает РИА Новости слова Катцова.

Он заметил, что климатические изменения могут повлечь за собой увеличение числа опасных природных явлений, деградацию многолетней мерзлоты, сокращение морского льда в Арктике, исчезновение льда на Северном морском пути. На сегодняшний день ключевой задачей для климатологов становится уточнение своих прогнозов касательно того, как и когда произойдут ожидаемые изменения.