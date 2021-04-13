В Благовещенске выписали пациента, которому делали операцию во время пожара в кардиоцентре

Пациента из Амурской областной клинической больницы Андрея Ключкина, которому хирурги проводили сложную операцию прямо во время пожара, который произошел 2 апреля в кардиоцентре, выписали из больницы.

Встречали мужчину члены семьи - жена и внучка. У него трое своих детей, один приемный ребенок и много внуков. После выписки Андрей Клюкин, который лежал в отделении сосудистой хирургии, отправился домой в поселок Февральск.

В интервью с журналистами он рассказал, что много лет назад был стажером в полиции и однажды спас двоих детей при пожаре. Поэтому сейчас, когда произошло возгорание в больнице, все прошло хорошо и то добро, которое он когда-то сделал, ему вернулось. Через два месяца мужчина должен приехать на обследование обратно к врачам.

Пожар в здании кардиохирургического центра в Благовещенске произошел 2 апреля, его площадь составила 1,6 тысячи квадратных метров, загорелась кровля. Бригада медиков из восьми человек оперировала 62-летнего пациента прямо во время возгорания, не покидая операционную, а когда экстренная операция была завершена, его эвакуировали и доставили на спецавтомобиле в Амурскую областную клиническую больницу.