Иностранные курсанты военного вуза в Сибири привились от коронавируса
Вакцинация проходила добровольно и на основании письменного согласия.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) курсанты специального факультета из 10 стран Азии, Африки и Ближнего Востока завершили вакцинацию против коронавирусной инфекции.
Перед началом процедуры курсанты прошли углубленный медицинский осмотр у терапевта с обязательной термометрией и при отсутствии противопоказаний были привиты российской вакциной «Спутник V».
Вакцинация проходила добровольно и на основании письменного согласия курсантов. После получения вакцины все курсанты находились под контролем врачей.
На сегодняшний день численность специального факультета составляет более 200 курсантов.