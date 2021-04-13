В Новгородской области вновь ввели режим самоизоляции для пожилых людей

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 в регионе, предложил вновь ввести режим обязательной самоизоляции для работающих пенсионеров и граждан старше 65 лет.

Никитин отметил, что для людей старшего возраста сохраняется большая угроза заболевания.

«С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, предлагаю вернуть режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет и неработающих - от 60 до 65 лет. За исключением посещения объектов торговли, расположенных рядом с домом, аптек и прогулок - с 8 до 11 часов», - отметил Никитин на совещании.

До 1 мая в Новгородской области действует федеральная норма, согласно которой для работающих граждан старше 65 лет оплата больничного листа производится за счет государства.