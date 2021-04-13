Жемчужина коллекции: легендарный танк Т-34 возглавит механизированную колонну на Параде Победы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в эти минуты на одной из улиц уже слышен рев мощных двигателей - механизированная колонна готовится пройти парадным строем. За ходом тренировки проследил корреспондент «Звезды»‎ Павел Кольцов.

В начале колонны - бронетранспортер времен Великой Отечественной войны.

«Здесь вот мы видим фотографию ветерана - Ерофеев Иван Тимофеевич. Это стало уже такой доброй традицией - размещать на исторической технике фотографии ветеранов-фронтовиков. Как правило, это деды и прадеды членов экипажей, участников парада», - отметил корреспондент.

Жемчужиной коллекции стал легендарный танк Т-34. Он возглавит всю механизированную колонну.

«И это самый настоящий боевой танк. Эта машина участвовала в освобождении Праги от фашистских захватчиков. В общем то, она практически в идеальном состоянии. Спасибо механикам ЦВО. Ну вот разве что перед парадом еще немного обновят краску, и она возглавит парад. Уже несколько лет этот танк возглавляет парад в Екатеринбурге», - заметил Павел.

Механизированная колонна состоит из порядка сотни единиц различной техники. Есть также и новейшие образцы вооружения.

«Например, машины поддержки танков «Терминатор». Совсем недавно они поступили на опытную эксплуатацию в Уральскую танковую дивизию. У них будет дебют на параде. Также, например, зенитный ракетный комплекс "Бук-M3". Или машина связи на базе бронеавтомобиля "Тигр" - она обеспечивает, в общем-то, на передовой командный состав связью, интернетом - всем, чем угодно», - поделился корреспондент.

Сегодняшняя репетиция - вторая по счету. Экипажи - опытные. А для некоторых этот парад - уже не первый. Впереди ожидается еще две репетиции на улице и четыре полноценных прогона уже на центральной площади Екатеринбурга с поддержкой авиации.