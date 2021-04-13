Стражи порядка: патрульные наряды военной полиции готовятся к Армейским играм

Крутые виражи на УАЗе и сложнейшая полоса препятствий - патрульные наряды военной полиции готовятся к Армейским играм. Половину дистанции вместе с бойцами пробежал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

«Двенадцать команд по три человека в каждой. Впереди очень непростая полоса препятствий. Полтора километра, но каких! По пересеченной местности и через коварные препятствия. На этом этапе как на автодроме нужно пройти змейку, но только в отличие от автодрома здесь грязи по колено. И еще один нюанс - нужно маневрировать не только вперед, но и затем сдавать задним ходом», - передает корреспондент.

Патруль военной полиции попадает в засаду, завязывается ожесточенная перестрелка. Враг ведет огонь из заранее оборудованного укрытия. Условного неприятеля нужно окружить и уничтожить. Сопротивление тут бесполезно. На этом этапе бойцы берут в плен одного из боевиков.

«Машину запускаем, включаем вторую и полетели. Третью в повороте можно. В самом заносе вторую и летишь там. Там вылетаешь, там объезжаешь. Правда, сложно маршрут искать. Неуправляемая машина в грязи», - отметил водитель Руслан Коротаев.

Команда-победитель попадает во всеармейский этап конкурса «Страж порядка», который состоится здесь же в июне, а также сможет побороться за путевку на попадание в международный финал Армейских игр.