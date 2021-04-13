Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Стражи порядка: патрульные наряды военной полиции готовятся к Армейским играм

Игорь Лапик
Алена Миронова
08:07 13.04.2021
Команда-победитель попадает во всеармейский этап конкурса «Страж порядка», а также сможет побороться за путевку на попадание в международный финал Армейских игр.
Стражи порядка: патрульные наряды военной полиции готовятся к Армейским играм
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Крутые виражи на УАЗе и сложнейшая полоса препятствий - патрульные наряды военной полиции готовятся к Армейским играм. Половину дистанции вместе с бойцами пробежал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

«Двенадцать команд по три человека в каждой. Впереди очень непростая полоса препятствий. Полтора километра, но каких! По пересеченной местности и через коварные препятствия. На этом этапе как на автодроме нужно пройти змейку, но только в отличие от автодрома здесь грязи по колено. И еще один нюанс - нужно маневрировать не только вперед, но и затем сдавать задним ходом», - передает корреспондент.

Патруль военной полиции попадает в засаду, завязывается ожесточенная перестрелка. Враг ведет огонь из заранее оборудованного укрытия. Условного неприятеля нужно окружить и уничтожить. Сопротивление тут бесполезно. На этом этапе бойцы берут в плен одного из боевиков.

«Машину запускаем, включаем вторую и полетели. Третью в повороте можно. В самом заносе вторую и летишь там. Там вылетаешь, там объезжаешь. Правда, сложно маршрут искать. Неуправляемая машина в грязи», - отметил водитель Руслан Коротаев.

Команда-победитель попадает во всеармейский этап конкурса «Страж порядка», который состоится здесь же в июне, а также сможет побороться за путевку на попадание в международный финал Армейских игр.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:20 В стране и мире
На помощь Петербургу для тушения огня на фабрике выехали сотрудники центрального аппарата МЧС РФ
06:31 Армия
Видео
Пехотинцы Северного флота на «Витязях» и «Алеутах» отработали тактику ведения обороны в условиях Арктики
05:03 Армия
Видео
Огненно-штурмовая полоса, марш на бронеавтомобилях и уничтожение «противника»: кадры учений спецназа ЦВО в Сибири
08:15 В стране и мире
Китай выразил протест Японии из-за решения страны сбросить воду с «Фукусимы» в океан
03:55 В стране и мире
Рогозин раскритиковал сообщение Госдепа США в честь Дня космонавтики
Популярное
Популярное
Видео
«Очень плохие для нас новости»: в Турции отреагировали на ограничение авиасообщения с РФ
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
«Никто этого не повторил»: как сверхсекретная космическая пушка СССР совершила исторический выстрел в космос
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Врач рассказал, каким пациентам опасно летать на самолетах при онкологических заболеваниях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.