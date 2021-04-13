Пехотинцы Северного флота на «Витязях» и «Алеутах» отработали тактику ведения обороны в условиях Арктики

Личный состав бригады морской пехоты войск и сил Северного флота в рамках контрольных проверок боевой подготовки за зимний период обучения провел батальонные тактические учения в Печенгском районе Мурманской области.

Основной упор в ходе учения, в котором приняло участие более 500 военнослужащих и 50 единиц боевой техники, был сделан на отработку тактики ведения маневренной обороны в условиях Крайнего Севера и Арктики.

В районе озера Санта-Ярви морские пехотинцы выполнили контрольные упражнения боевых стрельб из всех видов стрелкового оружия и артиллерии. Они поразили мишени, имитирующие живую силу у бронетехники условного противника, с помощью автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов РПГ-7, АСГ-17 «Пламя», 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» и 30-миллиметровых пушек бронетранспортеров БТР-82А.

Во время учения также были отработаны маневры смены боевых позиций и совершен марш в условиях арктического бездорожья, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В тренировочных боях также были задействованы двухзвенные снегоболотоходы «Витязь» и «Алеут», которые были использованы для перевозки личного состава, боеприпасов и эвакуации условно раненых бойцов.