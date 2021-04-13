Миротворцы ВВО вышли на полигоны в ходе проверки Генштабом ВС РФ в Приморье

Миротворческие подразделения Восточного военного округа в Приморском крае в ходе контрольной проверки под руководством комиссии Генерального штаба Вооруженных сил России подняты по учебной тревоге.

Механизированные колонны завершили марши в районы развертывания на общевойсковой полигон Сергеевский. Военные примут участие в масштабных учениях на новейших БТР-82АМ, которые недавно поступили на вооружение подразделений

Всего в тактических учениях с боевой стрельбой планируется задействовать более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.

К маневрам привлекается свыше 4000 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также подразделения инженерных войск, войск РХБ защиты, ПВО и радиоэлектронной борьбы.