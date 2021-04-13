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Взрыв на ядерном объекте в Иране: какие последствия ожидают страну после аварии

Светлана Головина
Дмитрий Маслак
05:35 13.04.2021
Сейчас власти оценивают масштаб нанесенного ущерба и планируют приступить к восстановлению энергосистемы в ближайшее время.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На иранском заводе по обогащению урана в Натанзе произошла крупномасштабная авария, ставшая причиной сбоя в электросети. По заявлениям министра иностранных дел страны Мухаммада Зарифа, к произошедшему причастен Израиль.

Иран много десятилетий пытается обзавестись собственным обогащенным ураном. В свою очередь Израиль пытается лишить их этой технологии самыми разными способами.

В результате взрыва полностью была разрушена энергосистема объекта, обеспечивавшая работу подземных центрифуг. В тоннелях установлено аварийное освещение. Масштабный blackout - результат кибератаки. Официальный Тегеран называет это не иначе, как проявлением «ядерного терроризма».

«Различные источники подтверждают, что за инцидентом в Натанзе стоял Израиль. Ответ Ирана будет заключаться в том, чтобы отомстить в нужное время и в нужном месте. Все центрифуги, вышедшие из строя в результате аварии, будут заменены на более современные. Исламская республика способна на это», - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

То, что к нападению на ядерные объекты в Иране причастен «Моссад», подтверждает и израильская телерадиокомпания «Кан», однако никаких доказательств в эфире не приводит. Также на свои источники в официальных кругах ссылается и New York Times.   

Из-за blackout в Натанзе судьба иранской ядерной сделки оказалась под угрозой, однако недавно сообщалось, что на иранских объектах уровень обогащения урана достиг 20%, что почти в 6 раз превышает лимиты в рамках сделки.

На данный момент власти оценивают масштаб нанесенного ущерба и планируют приступить к восстановлению энергосистемы в ближайшее время.  

Подробнее смотрите в сюжете Дмитрия Маслака.

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