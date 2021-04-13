Днем и ночью при любой погоде: кадры командирских полетов военно-транспортной авиации под Тверью

В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации проведены командирские полеты с участием руководящего состава ВТА. В ходе полетов в дневное и ночное время экипажи отработали основные и наиболее сложные элементы летной подготовки, включая заход на посадку с уходом на второй круг, а также имитацию десантирования с открытием рампы и боковых дверей в воздухе.

Полеты проходили в сложных метеорологических условиях при сильном боковом ветре. Особенность мероприятия заключалась в том, что задействован был только руководящих состав, который отрабатывал методику выполнения полетных заданий для последующего обучения молодых специалистов, в том числе выпускников летных училищ.

Полеты прошли под руководством командира 18 военно-транспортной авиационной дивизии генерал-майора Дмитрия Сухоручкина.

«Отработка летно-методических навыков у руководящего состава позволит в дальнейшем совершенствовать процесс обучения молодого летного состава», - подчеркнул Сухоручкин.

Всего в полетах было задействовано более 10 самолетов Ил-76.