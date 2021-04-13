Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Три тысячи танкистов ЗВО разгромили «противника» на боевых стрельбах в Подмосковье: видео

Анна Берестовая
05:00 13.04.2021
В боевых стрельбах было задействовано более 600 единиц вооружения и военной техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Подмосковье на полигонах Алабино и Головеньки свыше трех тысяч танкистов гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к контрольным стрельбам из всего вооружения танка. Стрельбы проводятся в рамках подведения итогов зимнего периода обучения.

Танкисты Кантемировской и Таманской дивизий провели боевые стрельбы штатным снарядом из 125-милиметровых пушек танков Т-80 и Т-72Б3 по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия и расчеты РПГ условного противника, на расстоянии от 1600 до 2000 метров. Кроме того, танкисты ЗВО вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом огневой подготовки.

В ходе проверки водители выполнили приемы маневрирования на скоростной трассе, совершили прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполнили повороты и развороты различной сложности. Также преодолели свыше 20 искусственных и естественных препятствий.

Каждый военнослужащий должен был продемонстрировать навыки, отработанные в ходе занятий и полевых учений. В боевых стрельбах было задействовано более 600 единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:03 Армия
Видео
Огненно-штурмовая полоса, марш на бронеавтомобилях и уничтожение «противника»: кадры учений спецназа ЦВО в Сибири
04:07 В стране и мире
В Японии воду с АЭС «Фукусима-1» решили сбросить в океан
03:55 В стране и мире
Рогозин раскритиковал сообщение Госдепа США в честь Дня космонавтики
02:55 В стране и мире
Лавров: Россия работает над отказом от западных платежных систем
01:54 В стране и мире
Видео
«Очень плохие для нас новости»: в Турции отреагировали на ограничение авиасообщения с РФ
Популярное
Популярное
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Врач рассказал, каким пациентам опасно летать на самолетах при онкологических заболеваниях
Видео
Не просто «мохнатый слон»: палеонтолог представил, каким может быть клонированный мамонт
Видео
Сезон шашлыков: эксперт рассказал, где нельзя разжигать мангалы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.