Три тысячи танкистов ЗВО разгромили «противника» на боевых стрельбах в Подмосковье: видео

В Подмосковье на полигонах Алабино и Головеньки свыше трех тысяч танкистов гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к контрольным стрельбам из всего вооружения танка. Стрельбы проводятся в рамках подведения итогов зимнего периода обучения.

Танкисты Кантемировской и Таманской дивизий провели боевые стрельбы штатным снарядом из 125-милиметровых пушек танков Т-80 и Т-72Б3 по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия и расчеты РПГ условного противника, на расстоянии от 1600 до 2000 метров. Кроме того, танкисты ЗВО вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом огневой подготовки.

В ходе проверки водители выполнили приемы маневрирования на скоростной трассе, совершили прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполнили повороты и развороты различной сложности. Также преодолели свыше 20 искусственных и естественных препятствий.

Каждый военнослужащий должен был продемонстрировать навыки, отработанные в ходе занятий и полевых учений. В боевых стрельбах было задействовано более 600 единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.