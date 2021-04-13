Военкоматы ЦВО готовятся к первым отправкам призывников в войска в регионах Урала, Сибири и Поволжья

Военные комиссариаты регионов дислокации ЦВО на Урале, в Сибири и Поволжье готовятся к отправке в войска молодых людей, признанных годными для прохождения службы. Первые отправки в Центральном военном округе стартуют 15 апреля.

Для недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции военнослужащие подразделений РХБЗ ЦВО проводят специальную обработку входных групп, помещений для проживания, складов вещевого имущества и столовых сборных пунктов. Все учреждения оборудованы пунктами барьерной термометрии и отдельными помещениями для проведения экспресс-тестирования на наличие COVID-19.

Также силами специалистов РХБЗ будет продезинфицирован весь транспорт, назначенный для перевозки молодого пополнения. Многоуровневой обработке подвергнутся салоны автобусов, багажные отделения и системы кондиционирования.

Всего с регионов дислокации будет призвано более 52 тысяч человек. Призыв проходит в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.