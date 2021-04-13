Найти и обезвредить: служебная собака помогает саперам при разминировании сельхозугодий в Карабахе

В Нагорном Карабахе российские военные проводят активные работы по поиску взрывоопасных предметов на территории сельскохозяйственных угодий города Мардакерт. Во время боевых действий именно там располагались артиллерийские позиции, из-за чего местные жители до сих пор не могут возобновить сельхозработы.

Помогает российским саперам проводить тщательную очистку местности служебная собака - восточно-европейская овчарка Еремей. Пес с сильным характером и большим опытом поиска взрывоопасных предметов полон сил и преисполнен доброты. Бойцы работают без выходных 6 дней в неделю.

«Обожаем друг друга. Для него это как игра - ищет именно игрушку, то есть, например, заложили какую-то, и находит взрывчатое вещество. Все, он находит, «Ай, молодец, хорошо!» и я даю ему за это или аппартировку или вкусняшку», - рассказал вожатый служебных собак Павел Петров.

Ежедневно саперы ищут то, что «вгрызлось» в землю и грозит взрывом. Работа групп разминирования - это сотни и сотни квадратных метров очищенной земли. Каждый осколок и неразорвавшийся боеприпас складируют, после чего отвозят на полигон для уничтожения.

«Работа сложная, потому что снаряды могут зарываться в землю, присыпаться землей, и приходится обследовать каждый сантиметр этого участка», - отметил сапер Артем Францев.

В течение последних нескольких дней на территории Мардакертского района было обнаружено и обезврежено более 50 крупнокалиберных снарядов и взрывоопасных предметов.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов российскими миротворцами очищено 1960 гектаров территории, 605 километров дорог, 1692 здания, в том числе 30 социально значимых объектов, а также обнаружено и обезврежено 25 484 взрывоопасных предмета.