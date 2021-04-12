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Глава представительства ЕКА в России назвал главный результат полета Юрия Гагарина

Светлана Головина
23:40 12.04.2021
По словам Рене Пишеля, российский космонавт оказал большое влияние на становление многих специалистов космической отрасли.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay.com
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Глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель заявил, что главным результатом первого космического полета Юрия Гагарина стала возможность совместной работы специалистов на Международной космической станции (МКС).

«Юрий  Гагарин является пионером - открыл дорогу в космос для всех, показал, что работать в космосе можно. Главным результатом первого полета в космос является Международная космическая станция, где есть возможность работать (космонавтам, - прим.ред) всем вместе. МКС работает успешно уже более 20 лет и, несмотря на какие-то технические проблемы, все решается совместно. Для меня это очень важно», - сказал он.

По словам Пишеля, 60 лет назад Гагарин совершил прорыв и  подвиг не только для развития космической отрасли, но и всего человечества. Сейчас «космос стал ближе», поскольку у каждого человека есть смартфон, способный выполнять большое количество операций благодаря спутникам. 

«Я знаю многих из нашего агентства, кто говорит, что полет Гагарина подтолкнул к выбору будущей профессии», - отметил глава представительства Европейского космического агентства.

Первый в мире космический полет Юрия Гагарина состоялся 12 апреля 1961 года на корабле «Восток». Космонавт провел в околоземном пространстве 108 минут. За это время корабль выполнил один оборот вокруг планеты.

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