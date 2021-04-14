Точно в цель: сирийские военные отработали стрельбы с перебежками под руководством российских коллег

Российские военные провели обучающие стрельбы для сирийских коллег, продемонстрировав выполнение упражнения из АрМИ. Стрельба ведется из положения стоя с перебежками в определенном контуре.

Перед началом военнослужащим был проведен инструктаж о правилах ведения огня: шаг влево - выстрел по левой мишени, шаг вправо - следующая мишень. Затем правильное выполнение упражнения было продемонстрировано российскими военными полицейскими.

«Оружие, с которым тренируются эти сирийские военные им хорошо знакомо, пистолет Макарова и легендарный автомат Калашникова. За годы войны они уже приобрели огромный боевой опыт. И теперь настало время применить его в армейских состязаниях», - передает с места корреспондент «Звезды» Виталий Акиньшин.

Мишени для стрельбы из пистолета Макарова находятся на расстоянии 25 метров, из автомата Калашникова - 70 и 120 метров. Сирийских военных российские коллеги обучают по нормативам Армейских международных игр.

«Данное упражнение заключается в точности прицеливания. Чем больше будет выбитых баллов у военнослужащего и время, затраченного на саму стрельбу, тем выше будет его фактор попадания. Время не ограниченное - идет, засекаем, когда он начинает стрельбу от команды "огонь" и по последнему выстрелу заканчиваем», - рассказал заместитель военного коменданта авиабазы «Хмеймим» Андрей Ховятский.

Перед сирийцами свое мастерство показал чемпион мира международных армейских игр. Он продемонстрировал, как предельно точно и быстро поражать мишени.

«В данный момент мы выполняем отработку этапа "Огневой рубеж", где совершенствуются навыки практической стрельбы из стрелкового оружия, совершенствуя элемент прицеливания и точного поражения цели. При этом мы осуществляем обмен опытом проведения данного этапа с военнослужащими Сирийской Арабской Республики, показываем на практике порядок отработки элементов тактической стрельбы», - отметил начальник отдела военной полиции группировки ВС РФ в Сирии Виктор Зайцев.

После стрельбы проводится обязательный осмотр мишени. На данный момент сирийские военные показали достаточно хорошие результаты.