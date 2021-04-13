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Объявлены дата и место прощания с солистом «золотого» состава ансамбля «Песняры»

Анна Берестовая
23:47 13.04.2021
На официальной странице музыкального коллектива указали дату и место проведения церемонии прощания с Леонидом Борткевичем.
Объявлены дата и место прощания с солистом «золотого» состава ансамбля «Песняры»
© Фото: Ю. Иванов РИА Новости
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Стала известна дата и место проведения церемонии прощания с солистом «золотого» состава ансамбля «Песняры» Леонидом Борткевичем. Мероприятие состоится в четверг, 15 апреля, в минской филармонии с 10 утра до часу дня.

Соответствующая информация была размещена на странице музыкального коллектива в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист БССР Леонид Борткевич скончался в столице Белоруссии на 72-м году жизни. Причина смерти музыканта не была озвучена.

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