Объявлены дата и место прощания с солистом «золотого» состава ансамбля «Песняры»

Стала известна дата и место проведения церемонии прощания с солистом «золотого» состава ансамбля «Песняры» Леонидом Борткевичем. Мероприятие состоится в четверг, 15 апреля, в минской филармонии с 10 утра до часу дня.

Соответствующая информация была размещена на странице музыкального коллектива в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист БССР Леонид Борткевич скончался в столице Белоруссии на 72-м году жизни. Причина смерти музыканта не была озвучена.