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Поддерживая друг друга: оперативно-тактическая авиация ЮВО и морские летчики ЧФ нанесут совместный удар по условному противнику

Анна Берестовая
03:00 13.04.2021
Экипажи должны подтвердить способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа совершили перебазирование на оперативные аэродромы для выполнения совместных задач с морской авиацией Черноморского флота. Мероприятия проводились в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

«Летному составу истребителей и бомбардировщиков Су-27СМ, Су-30СМ, Су-24М и Су-34 в ходе плановых летных тактических учений предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям. Экипажи должны подтвердить способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях, а также полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью», – подчеркнул командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Кроме того, летчики двух объединений выполнят задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год. В ней участвуют войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссии вышестоящих органов военного управления также проверяют укомплектованность и обеспеченность войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

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