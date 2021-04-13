В Шереметьево прокомментировали данные о загрязнении Клязьмы жидкостью для самолетов

К 2023 году в Шереметьево намерены полностью разобраться с проблемой попадания противообледенительной жидкости для воздушных судов в реку Клязьма. Соответствующую информацию сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Она рассказала, что очистные сооружения, пропускающие в реку вредные вещества, находятся в ведении государства. Их строительство и ремонт должны были обеспечиваться средствами федерального бюджета, однако проект не был окончательно реализован. Однако благодаря действующему с 2018 года концессионному соглашению между Россией и Шереметьево реконструкция очистных сооружений может быть завершена за счет средств аэропорта.

«Аэропорт уже вложил 100 миллионов рублей собственных средств», - цитирует Захаренкову РИА Новости.

Всего на осуществление данных целей будет направлено три миллиарда рублей. По словам представительницы аэропорта, все работы в настоящее время проводятся в соответствии со сроками, утвержденными властями в 2019 году. Она также указала, что первоначальный вынужденный сдвиг строительства очистительных сооружений был связан с изменением экологического законодательства в стране.

Ранее в Росприроднадзоре обратили внимание на проблему загрязнения Клязьмы, связанную с деятельностью столичного аэропорта Шереметьево. Было указано, что из-за попадания в реку жидкости для обработки самолетов от обледенения, концентрация этиленгликоля в реке оказалась выше нормы в 6-10 раз.