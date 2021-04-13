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Командующий войсками ЗВО проверил ход мероприятий боевой подготовки танковой армии за зимний период обучения

Алексей Курильченко
22:09 13.04.2021
Генерал-полковник Александр Журавлев провел проверку подготовки танкистов ЗВО за зимний период.
Командующий войсками ЗВО проверил ход мероприятий боевой подготовки танковой армии за зимний период обучения
© Фото: Минобороны РФ
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Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев провел контрольную проверку подготовки танкистов за зимний период времени. Проверочные мероприятия проводились среди танкистов Кантемировской и Таманской дивизий гвардейской танковой армии ЗВО, дислоцированных в Московской области.

В рамках проверки было развернуто свыше 26 точек, на которых военнослужащие продемонстрировали свои навыки в стрельбе из автоматов АК-74, гранатометов РПГ-7, наведению и уничтожению противника с помощью РСЗО «Град», самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и «Мста-Б». Также оценивался ход проведения боевых стрельб экипажами танков Т-72Б3, Т-80, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, а также бронетранспортеров БТР-82А, БТР-80.

Всего более 15 тысяч военнослужащих и свыше 3 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к сдаче контрольной проверки боевой готовности войск за зимний период обучения на территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской, Ивановской областей.

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