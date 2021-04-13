СМИ: на севере Мексики обнаружены тела шести человек у шоссе
У шоссе на севере Мексики были обнаружены тела шести человек.
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В северном мексиканском штате Чиуауа на шоссе нашли тела шести мужчин от 25 до 30 лет с огнестрельными ранениями.
«Тела шести мужчин были обнаружены ранним утром на 150-м километре объездного шоссе Парраль в Чиуауа», - говорится в материале издания Milenio.
На место преступления прибыли сотрудники регионального следственного комитета. На данный момент личности не установлены, все обстоятельства произошедшего уточняются.