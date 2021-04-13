СМИ: на севере Мексики обнаружены тела шести человек у шоссе

В северном мексиканском штате Чиуауа на шоссе нашли тела шести мужчин от 25 до 30 лет с огнестрельными ранениями.

«Тела шести мужчин были обнаружены ранним утром на 150-м километре объездного шоссе Парраль в Чиуауа», - говорится в материале издания Milenio.

На место преступления прибыли сотрудники регионального следственного комитета. На данный момент личности не установлены, все обстоятельства произошедшего уточняются.