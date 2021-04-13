«Это расценят как грубость»: парикмахер рассказал о главной ошибке клиентов

Известный британский стилист Адам Рид рассказал, какую ошибку допускают клиенты, если они задерживаются.

«Опаздывать на стрижку просто неприемлемо, а если вы еще войдете с дымящимся горячим кофе, это расценят как грубость», - отметил стилист.

Рид добавил, что из-за однократного опоздания клиента у мастера сбивается график, который отражается на других посетителях. Также парикмахер посоветовал отказаться от идеи краситься и стричься дома, и не пытаться копировать образы звезд.

В заключение Рид предложил прислушиваться к рекомендация парикмахера «будто он стоматолог или окулист», передает РИА Новости.