ЦПВС: террористы совершили 22 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

За прошедшие сутки террористы группировки «Джабхат-ан-Нусра»* совершили 22 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 22 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны – 21 обстрела), из них в провинции Идлиб – 12 обстрелов, в провинции Латакия – 8 обстрелов, в провинции Алеппо – 1 обстрел, в провинции Хама – 1 обстрел», - сказал Карпов.

Также контр-адмирал отметил, что обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.

Карпов сообщил, что с илами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Метрас до Квайрес и обратно.

*«Джабхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.