Арестован актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Кировском районном суде вынесли постановление, в котором говорится о заключении под стражу актера Никиты Струкова из сериала «Улицы разбитых фонарей». Струкову вынесли обвинение в развратных действиях в отношении трех подростков, передает РИА Новости.

Мера пресечения избрана сроком по 11 июня.

Никита Струков известен по роли коллекционера в сериале «Улицы разбитых фонарей». Струков также снимался в сериалах «Опера: хроники убойного отдела», «Без видимых причин», «Литейный-4», «Дорожный патруль», «По имени Барон».