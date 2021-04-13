Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Арестован актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Кира Карон
21:08 13.04.2021
Суд арестовал актера Никиту Струкова из сериала «Улицы разбитых фонарей».
Арестован актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
© Фото: Кадр из фильма «Улица разбитых фонарей 3»
Читайте нас на:

В Кировском районном суде вынесли постановление, в котором говорится о заключении под стражу актера Никиты Струкова из сериала «Улицы разбитых фонарей». Струкову вынесли обвинение в развратных действиях в отношении трех подростков, передает РИА Новости.

Мера пресечения избрана сроком по 11 июня.

Никита Струков известен по роли коллекционера в сериале «Улицы разбитых фонарей». Струков также снимался в сериалах «Опера: хроники убойного отдела», «Без видимых причин», «Литейный-4», «Дорожный патруль», «По имени Барон».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:50 В стране и мире
Захарова прокомментировала планы Японии сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан
20:37 В стране и мире
Путин обратил внимание президента Финляндии на провокационные действия Киева в Донбассе
20:24 В стране и мире
«Новость глобального уровня»: в Совфеде прокомментировали возможную встречу Путина и Байдена
19:31 В стране и мире
Байден принял решение вывести войска США из Афганистана
15:08 Армия
Видео
Шойгу: Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся угрозам России в Арктике
Популярное
Популярное
Злоумышленники научились блокировать WhatsApp просто по номеру телефона пользователя
Видео
«Очень плохие для нас новости»: в Турции отреагировали на ограничение авиасообщения с РФ
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
«Никто этого не повторил»: как сверхсекретная космическая пушка СССР совершила исторический выстрел в космос
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.