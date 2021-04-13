Стала известна дата открытия детских лагерей в Крыму

Принимать на отдых детей в детских лагерях Крыма смогут с 27 мая. Изменения внесли в указ о введении в регионе режима повышенной готовности. Об этом сообщает Официальный туристический портал Республики Крым.

Согласно новому указу, детские учреждения должны работать с учетом эпидемиологической ситуации и при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В данном случае, отряды не должны заполняться более, чем на 75 процентов.

Также при заезде в лагерь детям и тем, кто будет сопровождать группы, необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Результаты анализа должны быть получены не ранее чем за 72 часа до заезда в лагерь.

Ранее Роспотребнадзор предлагает смягчить ряд ограничительных мер, введенных из-за ситуации COVID-19, к организации детского отдыха. В ведомстве, в частности, намерены разрешить присутствие большего количества детей в отрядах лагерей, а также организацию отдыха в палаточных лагерях в случае благополучной эпидемиологической ситуации.