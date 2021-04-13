Путин подписал указ об отставке замдиректора Росгвардии
Президент России подписал указ об отставке замдиректора Росгвардии Юрия Бабкина.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя руководителя Росгвардии Юрия Бабкина. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Президентом подписан Указ о кадровых изменениях в Росгвардии», - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Также от должностей освобождены командующий Объединенной группировкой войск по проведению КТО на Северном Кавказе Василий Федорук и начальник Договорно-правового департамента Александр Школьников.