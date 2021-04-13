В стране и мире Путин подписал указ об отставке замдиректора Росгвардии Алексей Курильченко Президент России подписал указ об отставке замдиректора Росгвардии Юрия Бабкина. © Фото: Zamir Usmanov Global Look Press Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя руководителя Росгвардии Юрия Бабкина. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Президентом подписан Указ о кадровых изменениях в Росгвардии», - говорится в сообщении в Telegram-канале. Также от должностей освобождены командующий Объединенной группировкой войск по проведению КТО на Северном Кавказе Василий Федорук и начальник Договорно-правового департамента Александр Школьников. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика