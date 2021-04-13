Кремль: Байден позвонил Путину
Кремль подтвердил, что состоялся телефонный разговор Путина и Байдена по инициативе американской стороны.
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора стороны обсудили российско-американские отношения.
«Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня», - говорится в сообщении.
Обе стороны выразили готовность продолжить диалог по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.