Внезапно признали самостроем: артист Никоненко борется с администрацией Москвы за сохранение музея Есенина

В этих комнатах Сергей Есенин и сам когда-то не раз читал стихи. Спустя почти сто лет уже другой Сергей - Никоненко - здесь бережет память о поэте. Так сложилось в судьбе артиста, что его с молодости называли Есениным.

«Известный драматург, поэт, привел меня за руку к Русевскому: "Вот вам Есенин". Хотя на эту роль пробовались по моему там Миронов, Табаков и Видов. Когда увидел меня на экране, говорит, да вот вам живой Есенин. Я его видел, один в один, как две капли воды. Теперь я могу сказать , если бы Есенин дожил до 80, наверно он был бы полный», - рассказал Никоненко.

Долгие годы артиста не покидала мысль о создании музея. В начале 90-х Никоненко перечитывает все архивы, идет по следам поэта, чтобы найти ту самую первую его квартиру в Москве. А ведь она была совсем рядом.

«Я в своем доме нашел квартиру Есенина... Обнаружил , что здесь проживала Анна Романовна Изряднова и сын Есенина Георгий Сергеевич Есенин», - отметил артист.

В нелегкие 90-е из старой, разбитой коммуналки сделать объект культурного наследия казалось немыслимым. Никоненко решительно идет до конца. Нашлись и подрядчики, и правительство оказало помощь. Экспонаты, словно сокровища, артист то покупал на свои сбережения или обменивал - все почти находил сам.

В музее есть рязанская комната - напоминание о детстве поэта. За ней - уже Москва. Самые яркие его годы жизни. Сохранилась и спальня первой супруги. Здесь даже мебель расставлена в историческом порядке.

Из скромной задачи сделать уголок Есенина в итоге получился целый дом, который сегодня чуть ли не по частям разбирает районная администрация. Буквально на днях спилили целый пандус, который внезапно признали самостроем.

«Это было мощное, серьезное сооружение, вход в подвал. А теперь значит сюда будет заливать дождь снег, будут осадки», - отметил артист.

Любые осадки - смертный приговор для редчайших экспонатов, подлинников, копий которых в мире не существует.

Музейная жизнь кипит - ежедневно в гостях у поэта одна группа за другой. В самом центре Арбата когда-то и Пушкин останавливался на медовый месяц, гостил и Александр Блок - поэтические вечера столетиями собирали творческую интеллигенцию. «Русский Парнас», не иначе.