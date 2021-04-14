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В Студии Грекова открылась выставка, посвященная Дню космонавтики

Алексей Баранов
02:10 14.04.2021
Экспозиция приурочена к 60-летию первого полета человека в космос и составлена из наиболее интересных и знаковых работ военных художников и скульпторов Студии военных художников имени М.Б. Грекова, посвященных теме освоения космического пространства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Выставка, посвященная Дню космонавтики открылась в Студии Грекова. В ее рамках состоялась встреча студийцев с Героем Российской Федерации летчиком-космонавтом Юрием Маленченко. За его плечами шесть полетов в космос, где он провел на орбите в общей сложности 827 суток. За время полетов совершил пять выходов в открытый космос, один из которых продлился более шести часов.

Среди гостей выставки были и ветераны отечественных Вооруженных Сил – генерал армии Владимир Исаков и генерал-полковник Олег Остапенко. Грековцы провели для гостей экскурсию по экспозиции, подробно рассказав об истории создания каждой работы.

В их числе первый живописный портрет Ю.А. Гагарина, выполненный художником Николаем Бутом всего через 15 дней после исторического полета. Еще один портрет первого космонавта Земли – всемирно известное произведение художника Михаила Ананьева. Эта работа 1963 года, на которой Гагарин в скафандре, была на обложках и цветных разворотах множества советских и зарубежных журналов.

В отечественную историю, в ее культуру навсегда вошла и картина художника Владимира Переяславца 1964 года «Космонавты в мастерской художника». Это живописный рассказ о том, как три года спустя после полета Юрия Гагарина группа космонавтов первого летного отряда вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой посетила Студию имени М.Б. Грекова. Это событие и было запечатлено буквально по горячим следам.

На выставке представлены работы и современных, действующих художников студии. Портрет Королева – работа Евгения Корнеева, портрет Гагарина кисти Александра Ананьева, продолжателя династии Ананьевых. Триптих Александра Сытова 1988 года «Мирная планета», состоящий из трех картин: «Пространство и время», «Земля и небо», «Отражение», который через образы, цвет, создает целый спектакль о родстве Земли и небесных сфер.

Здесь же и работа Сытова уже нового века, 2015 года, под говорящим названием «Старт ракеты «Ангара». На выставке есть и две скульптурные работы. Героя Советского Союза космонавта Валентины Терешковой 1976 года и дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева, выполненные грековцем Григорием Постниковым.

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