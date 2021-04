Британские СМИ выдали кадры «Звезды» с учений в Сибири за прибытие российских военных на границу с Украиной

Британское издания Daily Mirror опубликовало статью с названием «Российское телевидение утверждает, что британская МИ-6 сотрудничает с Украиной, чтобы спровоцировать масштабную войну в Европе» (Russian TV claims MI6 is working with Ukraine to trigger huge war in Europe). В качестве иллюстраций, якобы демонстрирующих присутствие российских войск у Восточной Украины, издание использовало кадры с учений спецназа ЦВО под Новосибирском, опубликованные телеканалом «Звезда».

«Россия увеличивает численность своих войск у границы с Восточной Украиной», - говорит описание фотографии с новосибирских учений.

Руководство телеканала «Звезда» обратилось к британским коллегам с официальным обращением с просьбой удалить фотографии, которые выдаются за совершенно иное событие.

«В данной статье использован кадр с нашего видео. Но это дезинформация... Ваш журналист использовал кадры совершенно другого военного мероприятия - учений спецназа в Сибири... Доводим до вашего сведения, что это происходило в 4 300 километрах от российско-украинской границы... Мы вынуждены просить вас опубликовать опровержение», - говорится в тексте обращения.

Спустя некоторое время британское издание удалило из статьи фотографию, приложенную руководством «Звезды» к обращению. На данный момент Mirror не опубликовал опровержение и ничего не ответил руководству телеканала «Звезда».