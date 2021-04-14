В Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя состоялся концерт Ансамбля Александрова

Праздничный концерт Ансамбля Александрова состоялся в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя. Образ Александра Невского остается актуальным для России и ныне. Вся жизнь этого выдающегося военачальника и политического деятеля русской истории определялась его искренней любовью к своему народу и преданностью вере отцов. Эти ценности носят вневременной характер для любой нации.

800-летие со дня рождения Александра Нев­ского приходится на следующий год после празднования 75-летия Победы нашей страны в Великой Оте­чественной войне. Это наглядно отражает преемственность оте­чественной истории. В продолжение темы хор и солист Ансамбля Александрова Максим Маклаков исполнили песню «1418 дней» (Е. Казановский, В. Семернин). Это говорящее название – именно столько дней и ночей длилась Великая Оте­чественная война, где, как поется, «был героем каждый первый, не вернулся каждый пятый».

Главный военный ансамбль страны все свои выступления открывает песней «Несокрушимая и легендарная» , и на концерте всегда звучит «Священная война» , под которую в едином порыве встают залы и в нашей стране, и за рубежом.

Темой ратного патриотизма, народными мотивами был пронизан весь концерт. Звучали и хорошо известные песни «На солнечной поляночке», «Смуглянка», «Экипаж – одна семья», «Коробейники», «Вдоль по Питерской» и те, что ныне восстановлены ансамб­лем под руководством начальника ансамбля – художественного руководителя полковника Геннадия Саченюка. Это «Ваня» , «Ростов-город» , «Котелок» и другие. И, конечно же, александровцы исполнили и песни в честь еще одной юбилейной даты, космической, – 60-летия полета Юрия Гагарина.