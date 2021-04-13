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Маневрирование на скорости: как прошла тренировка кораблей в Черном море

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
18:20 13.04.2021
На закрытом для судоходства участке экипажи проведут стрельбу по морским мишеням.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Плановые контрольные проверки охватили все войска. На морские полигоны для проведения артиллерийских стрельб по надводным и воздушным мишеням выдвинулся отряд ракетных кораблей и катеров Черноморского флота.

Со стороны это больше напоминает погоню, где быстроходный катер преследует морскую группу, но если присмотреться, то в море совсем не те корабли, за которыми следовало бы гоняться в одиночку. Впереди фрегат и несколько малых ракетных кораблей, все вооружены «Калибрами».

Целый отряд боевых кораблей идет плотной группой на небольшом расстоянии. Маневрировать при такой тесной расстановке получается только у самых подготовленных.

Контрольная проверка сил флота начинается внезапно. Сборы стремительные. Экипажи торопятся, чтобы уложиться во временной норматив, но при этом каждое действие своевременное.

Корабли Черноморского флота вышли из базы. Экипаж отработал экстренный выход и подготовку к бою и походу, остальные задачи решаются уже в открытом море. Первый сюрприз ждал уже на выходе из бухты - на море качка и волны.

В ударном  составе корабли уходят в морской полигон. Там на закрытом для судоходства участке экипажи проведут стрельбу по морским мишеням.

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