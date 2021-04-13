Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Партия китайских смартфонов вспыхнула при погрузке в самолет

Светлана Иванова
17:48 13.04.2021
Ведется расследование инцидента.
© Видео: aviationhumor, instagram © Фото: aviationhumor, Instagram
Читайте нас на:

В аэропорту Гонконга возник пожар из-за партии китайских телефонов. Инцидент произошел в понедельник, 12 апреля, в 5.08 по местному времени во время погрузки расфасованных по ящикам смартфонов в самолет.

Как сообщает местное издание The Standard со ссылкой на очевидцев ЧП, вспыхнувшее пламя перекинулось на другой багаж. В итоге возгорание удалось потушить почти через 50 минут, в 5.56. В результате инцидента никто не пострадал.

Планировалось, что телефоны Vivo Y20, которые, по данным журналистов, находились в загоревшихся коробках, будут отправлены в Бангкок утренним рейсом RH331 в 6.25. Стоит отметить, что происшествие не вызвало каких-либо задержек рейсов.

Представители авиакомпания Hong Kong Air Cargo, которая должна была доставить смартфоны, сообщили журналистам о планах по проведению расследования инцидента. О причинах возгорания информации нет, однако известно, что пожар причинил ущерб  территории воздушной гавани площадью 24 на 12 метров.

Hong Kong Air Cargо также приняла решение запретить перевозку смартфонов в грузовых отсеках самолетов до установления причин происшествия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:12 Эксклюзив
Видео
Врач поделился советами, как избежать обострения сезонной аллергии
15:08 Армия
Видео
Шойгу: Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся угрозам России в Арктике
15:14 Армия
Видео
Шойгу заявил о наращивании морских и сухопутных группировок НАТО в Арктике
14:33 В стране и мире
ФСБ задержала в Иваново сторонника запрещенной религиозной организации «Таблиги Джамаат»*
13:51 Армия
Видео
Участие в форуме «Армия-2021» подтвердили уже 44 страны
Популярное
Популярное
Злоумышленники научились блокировать WhatsApp просто по номеру телефона пользователя
Видео
«Очень плохие для нас новости»: в Турции отреагировали на ограничение авиасообщения с РФ
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
«Никто этого не повторил»: как сверхсекретная космическая пушка СССР совершила исторический выстрел в космос
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.