Партия китайских смартфонов вспыхнула при погрузке в самолет

В аэропорту Гонконга возник пожар из-за партии китайских телефонов. Инцидент произошел в понедельник, 12 апреля, в 5.08 по местному времени во время погрузки расфасованных по ящикам смартфонов в самолет.

Как сообщает местное издание The Standard со ссылкой на очевидцев ЧП, вспыхнувшее пламя перекинулось на другой багаж. В итоге возгорание удалось потушить почти через 50 минут, в 5.56. В результате инцидента никто не пострадал.

Планировалось, что телефоны Vivo Y20, которые, по данным журналистов, находились в загоревшихся коробках, будут отправлены в Бангкок утренним рейсом RH331 в 6.25. Стоит отметить, что происшествие не вызвало каких-либо задержек рейсов.

Представители авиакомпания Hong Kong Air Cargo, которая должна была доставить смартфоны, сообщили журналистам о планах по проведению расследования инцидента. О причинах возгорания информации нет, однако известно, что пожар причинил ущерб территории воздушной гавани площадью 24 на 12 метров.

Hong Kong Air Cargо также приняла решение запретить перевозку смартфонов в грузовых отсеках самолетов до установления причин происшествия.