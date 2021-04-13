Победить себя: как военнослужащие готовятся к конкурсу «Саянский марш-2021» под Красноярском

В горах Западного Саяна Красноярского края прошла завершающая тренировка по ски-альпинизму среди военнослужащих перед стартом международного конкурса АрМИ-2021 «Саянский марш», сообщает Минобороны России.

Подготовка к соревнованиям проходила на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки Ергаки. Военнослужащие всех команд выполнили важные конкурсные элементы – спуск по дюльферу, выполнение зачетного упражнения из автомата Калашникова АК-74, спуск на лыжах в связке.

Участникам предстоит совершить многокилометровый лыжный марш и выполнить 12 специальных заданий, включающих подъемы в горы и спуски с использованием снаряжения, ориентирование в горной местности и разведку целей, стрельбу из стрелкового оружия, метание гранат и другие.

В состязаниях принимают участие сборные команды из России, Китая, Абхазии, Киргизстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, а также женская сборная министерства обороны Российской Федерации.