Экс-президент Буркина-Фасо обвинен в причастности к убийству предшественника

Военный трибунал Буркина-Фасо предъявил обвинение бывшему президенту страны Блэзу Компаоре в причастности к убийству Тома Санкара, занимавшего должность главы страны до Компаоре. Экс-президента будут судить за посягательство на безопасность государства, пособничество в убийстве и сокрытие тел убитых. Об этом сообщает издание Burkina24.

Тома Санкара был убит в октябре 1987 года в результате государственного переворота. Он занимал должность президента 4 года. После гибели Санкара к власти пришел Компаоре, ранее занимавший должность министра юстиции. Он ушел в отставку в 2014 году после недовольства населения, вызванного желанием Компаоре изменить конституцию страны.