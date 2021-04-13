Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Качество и помощь беженцам: как одна из крупнейших ниточных фабрик в Сирии увеличила выпуск продукции вдвое

Виталий Акиньшин
Светлана Головина
01:33 13.04.2021
Несмотря на пандемию и сохраняющуюся сложную ситуацию в стране из-за боевиков, предприятию удалось сохранить коллектив из более двух тысяч работников.  
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В сирийской Латакии одна из крупнейших фабрик по производству хлопковых ниток за три года увеличила производство продукции более чем в два раза. Сейчас получают до 15 тысяч тонн, однако ранее на склад поступала лишь треть продукции - 5 тысяч тонн.

Достичь этого удалось благодаря автоматизации большей части процессов. В самом начале из большого мотка хлопка вытягивается достаточно толстый канат. Затем процесс вытяжки многократно повторяется и в итоге получается хлопковая нить, из которой делают настоящий хлопок.

«Наше предприятие производит нити из хлопка и искусственные нити - 12 и 3 тысячи тонн в год соответственно. До 2011 года наша продукция охотно раскупалась в Европе практически во всех странах. Но с началом войны эти поставки прекратились и сейчас наша продукция идет исключительно на сирийский рынок», - рассказал генеральный директор фабрики Аксам Ганим.

По его словам, основной проблемой фабрики являются комплектующие и запчасти для станков, так как все оборудование закупали в Германии в довоенное время. Сейчас западные санкции не позволяют приобретать необходимые детали и выручают в данной ситуации «золотые руки» фабричных инженеров. Они сами научились изготавливать недостающие запчасти, а то, что не удается сделать самим, закупают в соседних странах.

Для сирийских ткацких фабрик - это качественные и недорогие нити для производства, а для десятков беженцев - возможность прокормить свои семьи. Сейчас на предприятии реализуется специальная программа для граждан из провинций, которые оказались захвачены боевиками. Несмотря на пандемию и сохраняющуюся сложную ситуацию в стране из-за боевиков, предприятию удалось сохранить коллектив из 2,5 тысяч работников.  

«Мы понимаем, что у людей нет ни денег, ни работы. У них даже нет крыши над головой. Специально для них мы организовали курсы. Если даже они не имели опыта работы на такой фабрике, как наша, мы обучаем их, и они получают точно такую же зарплату, работают точно в таких же условиях, как и жители Латакии», - отметил  Аксам Ганим.

Директор фабрики убежден, что значительно увеличить штат сотрудников сможет, когда запад снимет санкции, отступит пандемия и страны откроют свои границы.    

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:08 В стране и мире
В американской школе открыли стрельбу: есть пострадавшие
23:50 В стране и мире
Видео
Гагарин «появился» на высочайшем небоскребе мира в Дубае: видео
22:30 В стране и мире
Пожар в здании «Невской мануфактуры» локализован на площади 10 тысяч «квадратов»
21:04 В стране и мире
Тело погибшего обнаружили на месте пожара в «Невской мануфактуре» в Петербурге
20:40 В стране и мире
Видео
В Ростуризме уточнили информацию о возвращении туристов из Турции и Танзании
Популярное
Популярное
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Врач рассказал, каким пациентам опасно летать на самолетах при онкологических заболеваниях
Видео
Не просто «мохнатый слон»: палеонтолог представил, каким может быть клонированный мамонт
Видео
Сезон шашлыков: эксперт рассказал, где нельзя разжигать мангалы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.