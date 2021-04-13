Качество и помощь беженцам: как одна из крупнейших ниточных фабрик в Сирии увеличила выпуск продукции вдвое

В сирийской Латакии одна из крупнейших фабрик по производству хлопковых ниток за три года увеличила производство продукции более чем в два раза. Сейчас получают до 15 тысяч тонн, однако ранее на склад поступала лишь треть продукции - 5 тысяч тонн.

Достичь этого удалось благодаря автоматизации большей части процессов. В самом начале из большого мотка хлопка вытягивается достаточно толстый канат. Затем процесс вытяжки многократно повторяется и в итоге получается хлопковая нить, из которой делают настоящий хлопок.

«Наше предприятие производит нити из хлопка и искусственные нити - 12 и 3 тысячи тонн в год соответственно. До 2011 года наша продукция охотно раскупалась в Европе практически во всех странах. Но с началом войны эти поставки прекратились и сейчас наша продукция идет исключительно на сирийский рынок», - рассказал генеральный директор фабрики Аксам Ганим.

По его словам, основной проблемой фабрики являются комплектующие и запчасти для станков, так как все оборудование закупали в Германии в довоенное время. Сейчас западные санкции не позволяют приобретать необходимые детали и выручают в данной ситуации «золотые руки» фабричных инженеров. Они сами научились изготавливать недостающие запчасти, а то, что не удается сделать самим, закупают в соседних странах.

Для сирийских ткацких фабрик - это качественные и недорогие нити для производства, а для десятков беженцев - возможность прокормить свои семьи. Сейчас на предприятии реализуется специальная программа для граждан из провинций, которые оказались захвачены боевиками. Несмотря на пандемию и сохраняющуюся сложную ситуацию в стране из-за боевиков, предприятию удалось сохранить коллектив из 2,5 тысяч работников.

«Мы понимаем, что у людей нет ни денег, ни работы. У них даже нет крыши над головой. Специально для них мы организовали курсы. Если даже они не имели опыта работы на такой фабрике, как наша, мы обучаем их, и они получают точно такую же зарплату, работают точно в таких же условиях, как и жители Латакии», - отметил Аксам Ганим.

Директор фабрики убежден, что значительно увеличить штат сотрудников сможет, когда запад снимет санкции, отступит пандемия и страны откроют свои границы.