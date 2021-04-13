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Врач заявил о бесполезности кетодиеты при абстинентном синдроме у алкоголиков

Валентина Пескова
14:32 13.04.2021
По мнению медицинского эксперта, корни абстинентного синдрома лежат в более сложной плоскости, и простая перемена пищевого рациона и никакая диета алкоголику уже не поможет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Svancara Petr, CTK, Globallookpress
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Медицинский эксперт усомнился в результатах исследователей команды специалистов из университетов США и Дании, которая обнаружила, что люди, страдающие от алкогольного абстинентного синдрома, испытывают менее серьезные симптомы, если они придерживаются кетогенной диеты (высокое содержание жиров, умеренное количество белков и мало углеводов). Результаты эксперимента опубликовал журнал Science Advances.

Под абстинентным синдромом врачи подразумевают страдания зависимого человека без своего наркотика: в данном случае - без алкоголя. Как пояснил «Звезде» эксперт по вредным привычкам и психологии здоровья Михаил Хорс, данное страдание - комплексное «тихо-биосоциальное», когда человек страдает по причине биологической из-за особенностей своего организма, который не вырабатывает дофамин.

«Потому что алкоголик долгое время стимулирует его выработку с помощью спиртных напитков - нейротоксинов спирта, содержащихся в любом из них. И искусственно получает всплеск этого дофамина, выпивая еще раз, и еще раз. В итоге после  какого-нибудь 165-го раза организм перестает вырабатывать домафин самостоятельно без этого стимулятора. Отсюда начинается биохимическая составляющая этого синдрома - страдания или ломки, которые переживают без наркотиков. То есть если человек не употребляет наркотики, он сразу чувствует себя угнетенным», - рассказал медицинский работник.

Психологическая причина данного синдрома состоит в том, что человек начинает считать алкоголь своим лучшим другом, с которым он не может расстаться. И поскольку он разучился общаться с людьми без этой стимуляции, он себя не чувствует членом общества и является также изгоем уже и среди друзей-алкоголиков.

«Что касается мнения о чудесных свойствах кетодиеты, которая может якобы помочь облегчить страдания человека при абстинентом синдроме, то оно является заблуждением. Она, может быть, поможет на уровне какой-то биохимии и даст возможность организму каким-то образом самому помочь себе начать вырабатывать опять домафин, но никаким образом не сможет облегчить ни социального страдания, ни психологического», - рассказал Михаил Хорс.

Пристрастие и привыкание человека к алкоголю начинается у него, как правило, с небольшого биохимического дискомфорта, когда людям не пьющим почему-то хочется выпить. Специалист поясняет, что если в конце рабочей недели одни люди просто идут гулять по городу, паркам и отдыхать среди общества, то у других в этот момент возникает ощущение, что им «чего-то не хватает». И если сначала они хотя бы еще на социальном этапе еще могут общаться без алкоголя и сильно большого значения этой привычке не придают, то дальнейшее их увлечение уже меняет их социальный круг общения и все разговоры с людьми зависят только от бутылки спиртного напитка.

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