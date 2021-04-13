В стране и мире ФСБ задержала в Иваново сторонника запрещенной религиозной организации «Таблиги Джамаат»* Алена Миронова Установлено участие обвиняемого в религиозных обрядах, а также в пропаганде идеологии организации. © Фото: Пресс-служба НАК, РИА Новости Читайте нас на: ФСБ задержала сторонника запрещенной организации «Таблиги Джамаат»* в Иваново. Об этом сообщили в ведомстве. Согласно имеющейся информации, задержанный 1985 года рождения стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России - «Организация деятельности экстремистской организации». Удалось установить участие обвиняемого в религиозных обрядах, которые проводило международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат»*. Подчеркивается, что обвиняемый также участвовал в пропаганде идеологии вышеуказанной организации. *«Таблиги Джамаат» - террористическая организация, запрещенная в РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика