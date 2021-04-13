На «Армии-2021» пройдет заседание по военному искусственному интеллекту

Одним из главных событий деловой программы 7-го международного военно-технического форума «Армия», который пройдет в парке «Патриот» в августе, станет пленарная сессия по технологиям искусственного интеллекта для военных систем, сообщил во вторник на брифинге для иностранных военных атташе замначальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

«Наиболее знаковыми мероприятиями научно-деловой программы станут пленарная сессия по технологиям искусственного интеллекта в интересах создания комплексов и систем военного назначения, а также конгресс, посвященный вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса России», - сказал Горбатенко.

Он уточнил, что «Армия-2021» пройдет 22-28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. Параллельно с выставкой состоятся Армейские международные игры.

Горбатенко сообщил, что с 23 по 25 августа - дни научно-деловой программы, форум будет работать для специалистов. В частности, с 24 по 25 августа пройдет День военно-технического сотрудничества, в рамках которого предприятия промышленности представят иностранным специалистам экспортные образцы вооружения, военной и специальной техники.

Общая площадь экспозиции выставки превысит 320 тысяч квадратных метров, она будет сформирована в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка. В том числе основная часть экспозиций авиационного кластера разместится на демонстрационной базе и в зоне показа авиационной техники аэродрома Кубинка площадью 100 тысяч квадратных метров.

Горбатенко уточнил, что в более широком формате будут представлена летная программа форума на аэродроме Кубинка с участием авиационных пилотажных групп ВКС России и авиационных пилотажных групп иностранных государств. ​В рамках демонстрационной программы в Алабино будут показаны возможности современных образцов вооружения, военной и специальной техники РФ. В многофункциональном огневом центре парка «Патриот» планируется демонстрация возможностей современного и перспективного стрелкового оружия.

Как напомнили в Минобороны, в прошлом году форум «Армия» стал единственной международной выставкой подобного рода, успешно проведенной в условиях сложной эпидемиологической обстановки.