Инфраструктура ядерных подводных ракетоносцев Северного флота будет улучшена к сентябрю

Создание инфраструктуры в пункте базирования подводных лодок в городе Гаджиево Мурманской области закончат в сентябре текущего года. Сегодня, 13 апреля, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу проверил, как идет возведение причального фронта.

Всего предусмотрено строительство и реконструкция 49 различных объектов береговой инфраструктуры, в том числе трех причалов для базирования подводных ракетоносцев проекта 955 и 955А («Борей» и «Борей-А).

Завершение работ позволит в полном объеме обеспечить находящиеся у причалов корабли всеми энергосредами, связью, водой, воздухом высокого давления и водой высокой чистоты.

Также главе российского военного ведомства доложили о проведенной комплексной модернизации системы электроснабжения объектов Минобороны России на территории гарнизона Гаджиево.

В настоящее время основу подводных сил составляют ракетоносцы стратегического назначения, вооруженные баллистическими ракетами «Синева» и «Булава», а также многоцелевые подлодки несущие на борту комплексы ракетного и торпедного оружия.

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». В настоящее время построены и вошли в состав флота следующие подлодки: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Строительство двух серий АПЛ четвертого поколения: стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 ведется на Севмаше. Это единственное предприятие в РФ, которое строит атомные подлодки четвертого поколения.

Р-29РМУ2 «Синева» - российская трехступенчатая жидкостная с последовательным расположением ступеней баллистическая ракета подводных лодок третьего поколения. Используется в ракетных комплексах Д-9РМУ2, размещаемых на стратегических подводных крейсерах проекта 667БДРМ «Дельфин».

Головная часть может оснащаться четырьмя высокоскоростными малоразмерными неуправляемыми боевыми блоками мощностью 500 кт каждый. Максимальная дальность зависит от забрасываемого веса и способна превышать 11 тысяч километров. Принята на вооружение в 2007 году.