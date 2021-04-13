Участие в форуме «Армия-2021» подтвердили уже 44 страны

Участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который пройдет в подмосковном парке «Патриот», подтвердили уже 44 страны. Об этом рассказал замначальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

«На сегодняшний день участие в форуме «АРМИЯ-2021» подтвердили 44 государства, из которых шесть стран представят свои национальные экспозиции, где продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки», - рассказал Горбатенко.

Он сделал это на брифинге для иностранных военных атташе. Всего в нем приняли участие свыше девяноста аккредитованных в России военных дипломатов, представлявших 47 стран.

«Участие в работе форума специалистов Ваших государств способствует укреплению военно-технического сотрудничества между нашими странами», - добавил Горбатенко.

В Минобороны напомнили, что форум «Армия-2021» пройдет, как и обычно, на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», аэродрома Кубинка и полигона Алабино, с 22 по 28 августа.

В прошлом году форум «Армия-2020» стал единственной крупной международной выставкой, прошедшей, несмотря на пандемию COVID-19. При этом комплекс превентивных противовирусных мероприятий позволил не допустить распространения инфекции.