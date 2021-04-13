Ксения Шойгу объявила о соревнованиях по триатлону Ironman, которые пройдут в Санкт-Петербурге

Легендарная серия международных соревнований по триатлону Ironman пройдет в Санкт-Петербурге 30 июля и 1 августа. Об этом рассказали организаторы состязаний. В 2020 году российский этап отменили из-за пандемии, и вот теперь первая в нашей стране подобная гонка все-таки состоится - при поддержке Федерации триатлона России.

Анонсировала соревнования - президент Федерации Ксения Шойгу.

«Я очень рада, что мы это делаем совместно - Ironman и федерация. Редкий случай, когда любители и профессионалы собираются вместе. Это хороший пример для наших иностранных коллег», - рассказала Шойгу.

Соревнования Ironman изначально проводятся Всемирной корпорацией триатлона и считаются одними из самых сложных в мире. Каждая гонка состоит из трех этапов, которые проводят без перерывов: сначала заплыв на 2,4 мили (3,86 км), затем заезд на велосипеде по шоссе на 112 миль (180,25 км) и наконец марафонный забег на 26,2 мили (42,195 км).