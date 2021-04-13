Шойгу поручил улучшить условия для подводников Северного флота в Гаджиево

Сергей Шойгу проинспектировал ядерные подводные лодки Северного флота в городе Гаджиево в Мурманской области.

Там министр заслушал доклад командования Северного флота, где поднимались вопросы развития как военной, так и социальной инфраструктуры гарнизона.

Выслушав доклад, министр поручил разработать единый, комплексный, план благоустройства Гаджиево.

Сейчас там работают один детский сад и две школы, что полностью закрывает соответствующие потребности семей военнослужащих. Главе Минобороны доложили, что до конца 2021 года в Гаджиево планируется построить и сдать в эксплуатацию три жилых дома на 300 квартир. Это полностью решит жилищный вопрос для военнослужащих гарнизона. На данный момент сдано и заселено уже пять таких домов.

Возводимые дома строятся по типовым проектам оборонного ведомства, но при учете особых строительных условий Заполярья.