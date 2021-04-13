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Артиллеристы ЦВО обрушили на «противника» град огневых ударов под Челябинском: видео

Анна Берестовая
01:28 13.04.2021
В учениях артиллерийских расчетов приняли участие более 500 военнослужащих.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Подразделения реактивной и ствольной артиллерии ЦВО в ходе учений выполнили более 20 огневых задач на полигоне в Челябинской области. Учения проходили в рамках контрольной проверки войск за зимний период обучения.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Акация» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» отработали уничтожение командных пунктов, узлов связи, живой силы и огневых средств условного противника. В ходе выполнения учебно-боевых задач, кроме поражения «противника», артиллерийские расчеты осуществили оперативную смену огневых позиция для повышения живучести подразделений. Действуя в составе дивизиона, боевые расчеты выполнили более 20 огневых задач, поразив плановые и внеплановые цели, которые возникали в ходе действия и уничтожались в первую очередь.

В учениях артиллерийских расчетов приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники.

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