ФСИН опровергла информацию о блокировке страницы в социальной сети «ВКонтакте»
В ведомстве подчеркнули, что никогда не регистрировали свою официальную страницу в данной социальной сети.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Федеральная служба исполнения наказаний России опровергла появившуюся информацию о том, что заблокированная в социальной сети «ВКонтакте» страница имеет к ней какое-либо отношение. Об этом заявили в ведомстве.
Ранее в администрации «ВКонтакте» заявили о блокировке официальной страницы ФСИН. В ведомстве, в свою очередь, подчеркнули, что никогда не регистрировали свою официальную страницу в данной социальной сети, добавив, что указанная страница не имеет к ФСИН абсолютно никакого отношения.
Сообщается, что ранее ведомство не раз направляло в администрацию соцсети письма с просьбой удалить страницу.