ФСИН опровергла информацию о блокировке страницы в социальной сети «ВКонтакте»

Федеральная служба исполнения наказаний России опровергла появившуюся информацию о том, что заблокированная в социальной сети «ВКонтакте» страница имеет к ней какое-либо отношение. Об этом заявили в ведомстве.

Ранее в администрации «ВКонтакте» заявили о блокировке официальной страницы ФСИН. В ведомстве, в свою очередь, подчеркнули, что никогда не регистрировали свою официальную страницу в данной социальной сети, добавив, что указанная страница не имеет к ФСИН абсолютно никакого отношения.

Сообщается, что ранее ведомство не раз направляло в администрацию соцсети письма с просьбой удалить страницу.