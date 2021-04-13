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ФСИН опровергла информацию о блокировке страницы в социальной сети «ВКонтакте»

Алена Миронова
12:20 13.04.2021
В ведомстве подчеркнули, что никогда не регистрировали свою официальную страницу в данной социальной сети.
ФСИН опровергла информацию о блокировке страницы в социальной сети «ВКонтакте»
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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Федеральная служба исполнения наказаний России опровергла появившуюся информацию о том, что заблокированная в социальной сети «ВКонтакте» страница имеет к ней какое-либо отношение. Об этом заявили в ведомстве.

Ранее в администрации «ВКонтакте» заявили о блокировке официальной страницы ФСИН. В ведомстве, в свою очередь, подчеркнули, что никогда не регистрировали свою официальную страницу в данной социальной сети, добавив, что указанная страница не имеет к ФСИН абсолютно никакого отношения.

Сообщается, что ранее ведомство не раз направляло в администрацию соцсети письма с просьбой удалить страницу. 

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