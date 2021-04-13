Как не сорвать спину на даче в первые дни сезона: советы мануального терапевта россиянам

Стремление совершить немалый подвиг на дачных участках за короткую праздничную майскую неделю после долгих осенне-зимних месяцев, обошедшихся без физической нагрузки, оборачивается для владельцев «шести соток» с жилой постройкой на них различными заболеваниями. Заслуженный врач России мануальный терапевт Андрей Кабычкин посоветовал россиянам не пытаться сорвать себе спину в первый же день, добравшись до весенних грядок.

«Работа на земле без достаточной сноровки и подготовки в результате приводит людей к неврологам и другим специалистам. Чаще всего у россиян после майских праздников начинаются обострения артритов, артрозов, радикулитов и так далее. Также чрезмерная нагрузка, безусловно, провоцирует заболевания опорно-двигательного аппарата», - предупредил медицинский специалист.

Другим опасным фактором для здоровья является переохлаждение. В нестабильную пока еще погоду ранней весной может подуть холодный ветерок, и если человек при этом вспотел во время работы на грядках - терморегуляция его организма устроена так, что поверхностная температура становится гораздо ниже той, которую организм в состоянии компенсировать.

«От таких переохлаждений обостряются и радикулиты, и боли в спине, и миозиты, и прочие неприятности. Для того, чтобы как-то предотвратить такие ситуации и уберечься, важна прежде всего теплая, многослойная одежда и адекватная физическая нагрузка, которую нужно дозировать», - поясняет мануальный терапевт.

Для этого врач советует держать в правильном положении садовые инструменты, не поднимать тяжести, а если и делать это - то распределяя основную нагрузку не на руки, а за счет спины, как это делают штангисты. Эти уроки можно найти за видеохостинге YouTube.

Нагрузки должны обязательно чередоваться - со сменой отдыха и работы, так как мышцы должны адаптироваться к неожиданно свалившемуся на них стрессу. То есть выполнять тяжелую работу на участке нужно не «через не могу», а при первых же признаках усталости - давать себе отдых. В связи с разным уровнем натренированности и физподготовки, у каждого человека эти временные интервалы - индивидуальные. Обычно, почувствовав усталость, можно сделать короткий перерыв в работе на 10-15 минут, а затем - возобновить работу, продолжая прислушиваться к своему организму. Врачи советуют не ставить себе сразу великие цели и все их подряд тут же воплотить в жизнь, а делать это постепенно, иначе такие никому не нужные усердные старания приведут россиян только на больничную койку.