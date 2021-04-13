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Эксперт рассказал о правилах хранения сильнодействующих веществ в аптеках

Алена Миронова
13:40 13.04.2021
Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев подчеркнул, что теперь феназепам можно продавать только в специально подготовленных аптеках.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Juergen Hasenkopf, imageBROKER, Globallookpress
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После того, как в России ужесточили требования к продаже феназепама, аптеки начали отказываться от реализации этого препарата. О том, в каких аптеках его можно будет приобрести «Звезде» рассказал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Эксперт отметил, что в результате законодательных нововведений феназепам попал в список сильнодействующих веществ, учет и хранение которых ведется в более жесткой форме.

«Там должно быть дополнительно усиление стен и так далее. Если раньше аптеки торговали в обычных условиях, традиционных аптечных, то сейчас, чтобы торговать этим препаратом и реализовывать его, им необходимы технологические изменения в самих строительных конструкциях аптеки. Я уже не говорю про учет. Учет, наверное, это самое простое. А вот то, что надо укреплять стены и так далее - это требует затрат. Аптеки оказались к этому не готовы, поэтому им проще отказаться от этого препарата, соответственно, они стали отказываться, не стали его брать. Тут же, как реакция, пострадали от этого пациенты», - рассказал эксперт.

Дмитриев отметил, что сегодня многие производители обращаются с инициативой рассмотреть возможность выделения таких препаратов в отдельную подгруппу в группе сильнодействующих веществ, для которых правила учета будут строгие, а условия хранения - более упрощенные, чтобы не вносить серьезных изменений в строительные конструкции аптек.

«Есть требования по хранению наркотиков, секретных материалов, оружия - там должны быть стены определенной толщины из определенных материалов, двери, окна с решетками - все это требует затрат, на которые сегодня в условиях пандемии аптеки не имеют возможности. Поэтому из двух вынужденных зол - либо тратить деньги на укрепление стен, либо отказаться от этого препарата, они выбрали самое простое - отказались от этого препарата», - пояснил Дмитриев.

Эксперт обратил внимание, что препарат, как выпускали, так и продолжают выпускать, однако сами аптеки не хотят иметь с ним дело - если они будут с ним работать, не перестроив при этом помещение, то нарушат законодательство. Так, если аптека не укреплена, она не имеет права хранить этот препарат.

Что касается укреплений, резюмировал эксперт, то таких аптек, подходящих под новые стандарты, на самом деле, очень мало - порядка одной-двух на один район в Москве. В регионах бывает одна муниципальная аптека на район, соответствующая всем требованиям.

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