Армия Командующий войсками ЗВО прибыл в Подмосковье проверить подготовку танкистов Андрей Аркадьев В ходе контрольной проверки войск за зимний период обучения генерал-полковник оценит уровень боевой подготовки военнослужащих. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев прибыл в Подмосковье. Он оценит уровень боевой подготовки Кантемировской и Таманской дивизий гвардейской танковой армии ЗВО, сообщает пресс-служба округа. На полигонах Алабино и Головеньки Журавлев заслушает доклады командиров соединений, а также оценит ход проведения боевых стрельб экипажами танков Т-72Б3, Т-80, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А, БТР-80, самоходных артиллерийских установок САУ «Мста-С», РСЗО «Град». Всего в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской, Ивановской областях более 15 000 военнослужащих и свыше 2 000 единиц вооружения и техники гвардейской танковой армии ЗВО приступили к сдаче контрольной проверки боевой готовности войск. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика