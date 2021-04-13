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Командующий войсками ЗВО прибыл в Подмосковье проверить подготовку танкистов

Андрей Аркадьев
11:57 13.04.2021
В ходе контрольной проверки войск за зимний период обучения генерал-полковник оценит уровень боевой подготовки военнослужащих.
Командующий войсками ЗВО прибыл в Подмосковье проверить подготовку танкистов
© Фото: Минобороны России
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Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев прибыл в Подмосковье. Он оценит уровень боевой подготовки Кантемировской и Таманской дивизий гвардейской танковой армии ЗВО, сообщает пресс-служба округа.

На полигонах Алабино и Головеньки Журавлев заслушает доклады командиров соединений, а также оценит ход проведения боевых стрельб экипажами танков Т-72Б3, Т-80, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А, БТР-80, самоходных артиллерийских установок САУ «Мста-С», РСЗО «Град».

Всего в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской, Ивановской областях более 15 000 военнослужащих и свыше 2 000 единиц вооружения и техники гвардейской танковой армии ЗВО приступили к сдаче контрольной проверки боевой готовности войск.

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